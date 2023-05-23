В Северске автобус врезался в автомобиль Honda Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Северске автобус маршрута №31 врезался в легковой автомобиль марки Honda. ДТП произошло примерно в 16.30 на перекрестке улиц Калинина и Советская, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Томской области.

«По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора, после чего произошло столкновение с автомобилем Xonda CRV», - уточнили в пресс-службе полиции.

В момент ДТП в автобусе находилось около 10 пассажиров, никто из них не пострадал. А вот водителей доставили в больницу для осмотра. Сотрудники ГАИ изучают все обстоятельства ДТП.

Напомним, что на Иркутском тракте в Томске столкнулись пять автомобилей.