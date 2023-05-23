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НовостиОбщество23 мая 2023 9:58

В Томской области на выходных ожидаются заморозки до -3 градусов

Заморозки прогнозируют с 26 по 28 мая
Александра Тайбатрова
В Томской области с 26 по 28 мая ожидаются заморозки

В Томской области с 26 по 28 мая ожидаются заморозки

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Томской области с 26 по 28 мая возможны заморозки, сообщает ГУ МЧС по Томской области со ссылкой на Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщение о вероятных заморозках опубликовали сегодня, 23 мая.

«Местами по области ожидаются заморозки 0…-3 градусов», - говорится в сообщении регионального управления МЧС.

В связи с таким прогнозом, ведомство предупреждает, что посаженные овощи, ягоды и прочие культуры могут замерзнуть. Из-за этого есть вероятность чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним.