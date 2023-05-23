Томск обошел Красноярск и Иркутск в рейтинге городов с благоприятной средой

Томск поднялся в рейтинге городов с благоприятной средой. Фото: Ксения Высотина

Город Томск попал в список городов с благоприятными условиями для жизни, поднявшись в рейтинге качества развития городской среды на 22 пункта. Ранее областной центр не мог перешагнуть отметку в 180 баллов. Об этом сообщил и. о. мэра Михаил Ратнер в ходе отчета о работе городской администрации за 2022 год.

Напомним, министерство строительства и ЖКХ России подвело итоги оценки качества городской среды за 2022 год. Города, которые набрали более 180 баллов из 360 возможных, считаются комфортными для жизни. Томск набрал 202 балла.

По словам Ратнера, отметку в 180 баллов город не мог перешагнуть в течение четырех лет. В прошлом году областному центру не хватило одного балла, чтобы войти в число городов с благоприятной средой.

«Считаю хорошим результатом работы - продвижение Томска в таком показателе как индекс качества городской среды. Томск сделал рывок и обошел такие сибирские города, как Красноярск, Иркутск, Омск. И в целом мы показали лучшую динамику роста – сразу на 22 пункта», – сообщил Михаил Ратнер.

И.о. мэра поставил задачу в следующем году обогнать в рейтинговой таблице соседей — Новосибирск и Кемерово.