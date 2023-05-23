В Томске нашли подрядчика для капремонта школы №5

В Томске нашли подрядчика на ремонт школы №5. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске нашли подрядчика на проведение капитального ремонта школы №5. На данный момент идет процедура заключения контракта, сообщил и.о. мэра Михаил Ратнера, выступая с отчетом о работе администрации за 2022 год.

Напомним, ремонт школы №5 должен был начаться еще в 2022 году. Однако из-за отсутствия нужных документов ремонт приостановился. Подрядчик не смог получить положительное заключение на достоверность сметной стоимости.

«Были сложности с подбором подрядчика на капитальный ремонт школы №5, которая является объектом культурного наследия. Муниципальный контракт был расторгнут по соглашению сторон. На сегодняшний день у нас появился подрядчик. Сейчас идет процедура заключения контракта», – сказал Михаил Ратнер.

Он добавил, что в планах на 2024 год планируется в два раза увеличить количество образовательных учреждений, в которых проведут ремонт.