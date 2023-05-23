Порядка 418 млн рублей потратят на ремонт теплосетей в Томске в 2024 году

В Томске на ремонт теплосетей потратят 418 млн рублей в 2024 году. Фото: Ксения Высотина

В Томске отремонтируют тепловые сети на сумму порядка 418 миллионов рублей в 2024 году. Городу была одобрена заявка на ремонт. Об этом сообщил и.о. мэра Михаил Ратнер, выступая с отчетом о работе администрации за 2022 года перед депутатами гордумы.

По его словам, часть объектов ЖКХ в Томске уже включена в программу на 2023 год по линии «Фонда развития территорий». Администрация подготовила заявку на 2024 год на общую сумму порядка 418 миллионов рублей. Данная заявка была одобрена.

«В программу вошли водопроводная линия в районе улицы Пушкина, теплосети в районе улиц Красноармейской, Елизаровых, Жуковского, арла. Маркса, Никитина, Ивана Черных, Бела Куна, Иркутского тракта и проспект Фрунзе», — сообщил Ратнер.

Средства на ремонт теплосетей пойдут из бюджета федерации, из областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.