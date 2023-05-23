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НовостиОбщество23 мая 2023 4:15

Участок улицы Ивана Черных в Томске перекроют до 31 мая

Это связано с работами "Томскводоканала"
Алёна Мищенко
В Томске до конца мая перекроют участок улицы Ивана Черных

В Томске до конца мая перекроют участок улицы Ивана Черных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске до 31 мая переркоют движение на участке улицы Ивана Черных из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

«В период до 31 мая будет перекрыто движение около дома по ул. И. Черных, 40. В это время ООО "Томскводоканал" будет проводить ремонт водопровода», — говорится в сообщении.

Движение автомобилей будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.