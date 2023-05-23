Участок улицы Ивана Черных в Томске перекроют до 31 мая

В Томске до конца мая перекроют участок улицы Ивана Черных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске до 31 мая переркоют движение на участке улицы Ивана Черных из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

«В период до 31 мая будет перекрыто движение около дома по ул. И. Черных, 40. В это время ООО "Томскводоканал" будет проводить ремонт водопровода», — говорится в сообщении.

Движение автомобилей будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.