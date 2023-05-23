Житель Новосибирска угнал автомобиль Subaru, выставленный на продажу в Томской области

Фото: пресс-служба УВМД по Томской области
В Томской области полицейские по горячим следам задержали жителя Новосибирска, который пытался угнать автомобиль Subaru у мужчины из села Парабель, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В полицию поступило сообщение от жителя Парабельского района о том, что неизвестный угнал его автомобиль Subaru.
Полицейские установили местонахождение автомобиля и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Новосибирска.
По предварительным данным, подозреваемый увидел объявление о продаже автомобиля и договорился с продавцом о встрече на улице Береговой в селе Парабель.
«В ходе осмотра транспортного средства, собственник отлучился, оставив ключи в замке зажигания, а злоумышленник воспользовавшись этим сел за руль и скрылся. Доехав до села Каргасок, мужчина оставил автомобиль в одном из кварталов и пошел отдыхать в гостиницу, где его и задержали сотрудники полиции», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем».
Автомобиль был изъят и будет возращен законному владельцу. Новосибирца заключили под стражу.