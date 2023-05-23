В Томске бывший проректор политехнического вуза обвиняется по двум статьям

Фото: личная страница в "ВКонтакте" Марии Моисеенко.

Бывший проректор ТПУ Мария Моисеенко обвиняется по двум статьям. Как сообщили в пресс-службе областного суда, Моисеенко проходит фигурантом по делу о "Присвоении или растрате" и "Пособничестве".

"Постановлением Кировского районного суда г. Томска от 20.05.2023 в отношении Моисеенко М.С., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33-ч. 4 ст. 160 УК РФ", - говорится в сообщении.

На данный момент в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 18.07.2023.