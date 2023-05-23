Михаил Ратнер выступит с отчетом о работе администрации Томска за 2022 год

Ратнер 23 мая отчитается о работе администрации Томска за 2022 год. Фото: Анна Ковалёва

И. о. мэра Томска Михаил Ратнер во вторник, 23 мая, на внеочередном собрании гордумы выступит с отчетом о работе городской администрации по итогам 2022 года.

Отчет Ратнера будет касаться образования, развития физкультуры, городского и общественного самоуправления, городской среды, строительства жилья, модернизации инженерной инфраструктуры, благоустройства и прочего.

После того, как отчет и. о. мэра будет заслушан, депутатам предстоит проголосовать за его принятие или непринятие.

Транслироваться выступление Михаила Ратнера в прямом эфире будет на сайте городской думы.

Также свои вопросы по докладу могут задать и томичи, с 10:00 до 12:00 их нужно отправить на электронную почту думы (duma@admin.tomsk.ru). Кроме самого вопроса важно указать ФИО, адрес, контактный телефон. Срок рассмотрения - 30 дней.

Напомним, в 2022 году депутаты думы Томска приняли отчет и.о. мэра Ратнера за 2021 год.