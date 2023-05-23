Один лесной пожар действует на территории Томской области

В Томской област действует один лесной пожар. Фото: Иван МАКЕЕВ

Один лесной пожар действует в настоящее время на территории Томской области. На данный момент возгорание локализовано. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства региона.

«На территории Тимирязевского лесничества Томской области действует один локализованный лесной пожар», — говорится в сообщении.

Огонь тушили 13 сотрудников лесопожарных станций и лесной охраны и 6 единиц техники.

Всего с начала года был ликвидирован 31 лесной пожар на общей площади 334,14 га. Средняя площадь одного пожара составляет 10,79 га.

Специалисты напоминают, что на территории региона в лесах по условиям погоды установился высокий четвёртый класс пожарной опасности.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.