Прямая линия для людей с инвалидностью пройдет в Томской области

В Томской области пройдет прямая линия для людей с инвалидностью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 24 мая, главное бюро медико-социальной экспертизы Томской области проведет прямую линию для людей с инвалидностью. Об этом сообщает администрация региона.

Прямая линия состоится с 14 до 16 часов.

На прямой линии жителей региона проконсультируют по вопросам установления или подтверждения инвалидности, разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида).

На вопросы жителей области с ограниченными возможностями по телефону 8 (3822) 403-222 ответит и.о. руководителя – главного эксперта по медико-социальной экспертизе Татьяна Варваренко.

Также вопросы можно заранее отправить на электронную почту: fgu@mse.tomsk.ru.