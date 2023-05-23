В домах Кировского и Октябрьского районов Томска отключат холодную воду 5 июня

Фото: Качановская Наталья/ "АиФ-Томск"

В части Октябрьского района и Кировского районе будет отсутствовать холодное водоснабжение 5 июня на время плановых ремонтных работ на водопроводных сетях, сообщает «Томскводоканал».

В Октябрьском районе 5 июня специалисты будут осуществлять замену запорной арматуры диаметром 300мм по улице Ивана Черных, 93 и улице Беринга, 4/1.

«Планируемые мероприятия позволят в случае проведения работ на сетях водоснабжения производить отключение абонентов локально», — говорится в сообщении.

Так, с 9:30 до 23:00 холодной воды не будет по адресам:

- улица Беринга, 2, 2/2, 4, 4/1;

- улица Ивана Черных, 79а, 81, 81/1, 83, 83/1, 85, 85/2, 89, 89в, 91, 93, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97а;

- улица Иркутский тракт, 114/1 и улица Суворова, 13/1.

В Кировском районе «Томскводоканал» будет осуществлять переключение абонентов со старой водопроводной линии на новую, диаметром 160 мм по улице Мокрушина, 12а.

Холодной воды не будет с 9:00 до 23:00 в домах:

улица Коларовский тракт, 1/4, 3, 3/1, 4;

улица Мокрушина, 1, 1а, 1б, 2а, 3, 5, 5/1, 7, 7/7, 9, 9 стр.1, 9 стр.8, 9 стр.16, 9 стр.16, 9 стр.17, 9 стр.31, 9/24, 9/24, 9/14, 9/30, 9/40, 9а, 10, 10 стр.1,6, 10/2, 10а, 11, 12, 12/1, 12а, 12б, 13, 13а, 14, 14/1, 15, 15, 16, 16/2, 18а, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 24, 24а, 26;

улица Нефтяная, 1 стр.3, 1 стр.4, 1 стр.6, 1 стр.19, 1 стр.21, 5, 5, 5а, 5а, 7, 7, 9, 11, 13, 15;

поселок Нефтяной, 1в стр,1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Жителям Томска приносят свои извинения за доставленные неудобства и просят заранее запастись водой.