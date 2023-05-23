Три жилых дома сгорели в томском селе Белый Яр

В Томской области сгорели три дома. Фото: Мария ЛЕНЦ

В селе Белый Яр Верхнекетского района Томской области сгорели три жилых дома. Пожар произошел на площади 270 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19:00 22 мая на улице Березовая. Огонь охватил три жилых дома. Он быстро распространился из-за сухой погоды. Общая площадь возгорания составила 270 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается.

Огонь удалось ликвидировать в 20:18. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Пожар тушили 36 человек и 14 единиц техники.