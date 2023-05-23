Северный ветер и +21 градус ожидаются в Томске 23 мая

В Томске во вторник будет тепло Фото: Ксения Высотина

В Томске во вторник, 23 мая, воздух прогреется до +21 градуса, возможен сильный порывистый ветер, сообщается на сайте томского гидрометцентра.

Сегодня в областном центре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 2-7 м/с, с порывшим до 13 м/с. Температура днем +19…+21°С.

В регионе также будет преобладать переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем +17…+22°С.