Автобус №4 в Томске изменит маршрут движения с 23 по 26 мая

Автобус №4 изменит маршрут движения с 23 по 26 мая Фото: Ксения Высотина

В Томске с 09.00 23мая до 20.00 26 мая изменится схема движения автобуса №4 по улице Говорова, предупредили в мэрии. Это связано с тем, что на тепломагистрали №7 будет идти ремонт.

«Автобусы в направлении от Дальне-Ключевской улицы до улицы Ференца Мюнниха будут ехать по схеме: проспект Мира - улица Карла Ильмера - разворот на пересечении с улицей Говорова - улица Карла Ильмера – проспект Мира - улица 79 Гвардейской Дивизии – разворот на кольце - улица 79 Гвардейской Дивизии – проспект Мира - далее по маршруту», - уточнили в пресс-службе мэрии Томска.

По тому же маршруту автобусы №4 будут ехать и в обратном направлении. Остальному транспорту необходимо будет руководствоваться временными дорожными знаками.