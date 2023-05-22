Стало известны, на какие специальности проще всего поступить в вузы Томска

Совсем скоро завершится учебный год, и выпускники начнут подавать документы в вузы Фото: Ксения Высотина

Совсем скоро завершится учебный год, и выпускники начнут подавать документы в вузы. «АиФ-Томск» составил список лучших вузов Томска и выяснил, на какие специальности в 2022 году был самый низкий проходной балл.

Томский политехнический университет входит в число лучших вузов не только России, но и всего мира. Студентов здесь обучают на девяти факультетах по 80 специальностям. В 2022 году самый низкий проходной балл был по направлению «Металлургия» - 120 баллов. По 126 баллов нужно было набрать, чтобы поступить на специальности «Техносферная безопасность» и «Прикладная информатика». На «Теплоэнергетике и теплотехнике» проходной балл составлял 146 баллов, на «Электроэнергетике и энерготехнике» - 148 баллов, а на «Ядерной физике и технологии» и «Химической технологии» - по 149 баллов.

Одним из самых популярных является Томский государственный университет. Здесь работают 24 факультета, а образование можно получить по 150 специальностям. Самый низкий проходной балл в ТГУ в 2022 году был на специальность «Почвоведение» - 146 баллов. На один балл больше нужно было набрать, чтобы поступить на «Агрономию». На «Радиоэлектронные системы и комплексы» проходной балл составлял 148 баллов, а на «Лесное дело», «Мехатронику и робототехнику», «Техническую физику», «Баллистику и гидроаэродинамику» - по 150 баллов.

В Сибирский государственный медицинский университет поступают студенты со всей Сибири. В СибГМУ – три факультета и 11 специальностей. Наименьший проходной балл в 2022 году был на «Фармацию» - 120 баллов. Чтобы поступить на «Сестринское дело», достаточно было набрать 123 балла, на «Педиатрию» - 158 баллов, а на «Социальную работу» - 173 балла.

В Томском университете систем управления и радиоэлектроники работают 12 факультетов, на которых готовят специалистов по 90 профилям. Самый низкий проходной балл в ТУСУРе в 2022 году был на следующих специальностях: «Радиотехника», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Электроника и наноэлектроника», «Радиоэлектронные системы и комплексы», «Нанотехнологии и микросистемная техника». Чтобы поступить на них, достаточно было набрать 150 баллов.

Томский государственный архитектурно-строительный университет специализируется на строительных специальностях. В вузе есть шесть факультетов и 28 направлений подготовки. Проще всего в 2022 году было поступить на специальность «Строительство»: проходной балл здесь составил 170 баллов. А на «Прикладной информатике» проходной балл был 198 баллов.

В Томском государственном педагогическом университете готовят будущих педагогов. На 10 факультетах здесь готовят профессионалов по 32 специальностям. В 2022 году самые низкие проходные баллы были на специальностях «Информационные системы и технологии» (179 баллов), «Специальное (дефектологическое образование)» (192 балла).