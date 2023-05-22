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НовостиОбщество22 мая 2023 8:53

В Томской области в 2023 году снизились рождаемость и смертность

Число умерших превышает число родившихся
Александра Тайбатрова
В Томской области в 2023 году снизились рождаемость и смертность

В Томской области в 2023 году снизились рождаемость и смертность

Фото: Олег Укладов

С января по март в 2023 году в Томской области уменьшилось число родившихся и умерших. Такие данные предоставили Томскстат. При этом число умерших превышает число родившихся.

«За январь-март 2023 года в Томской области родилось 2029 человек, за тот же период 2022 года был 2141 человек. За первые три месяца 2023 года умерло 3164 человека, в прошлом году за этот период было 3723 умерших», - следует из документа на сайте Томскстата.

Естественная убыль населения составляет 1135 человек.

При этом за первый квартал 2023 года в Томской области зарегистрировано 1083 брака и 1234 развода.