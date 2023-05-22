В Томске идет сбор средств для доставки земли с места гибели Максима Пескового

Максим Песковой погиб в зоне СВО в 2022 году Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске собирают деньги, чтобы доставить землю с места гибели героя СВО Максима Пескового, пишет «АиФ-Томск» со ссылкой на страницу общественника Александра Паныча во ВКонтакте. Доставить землю из города Попасная, где и погиб Максим, хотят до 22 июня, чтобы в День памяти и скорби захоронить ее на могиле героя.

«Нужно собрать минимум 50.000 рублей. Деньги пойдут на дорогу, бензин, сопутствующие расходы. Мы отчитаемся за каждый потраченный рубль», — говорится в сообщении.

При этом общественники обещают, что если удастся собрать больше денег, то еще закупят гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Перевести деньги можно по номеру карты Сбера 2202 2017 2513 2506. Карта привязана к телефону 8-953-911-00-10, получатель Александр Владимирович П.

Напомним, что Максиму Песковому было посмертно присвоено звание Героя России. В его честь на Томском кадетском корпусе установлена мемориальная доска, а позже учебному заведению присвоили его имя.