Томские киберспортсмены победили на Чемпионате России в Dota 2 и CS:GO

Томские киберспортсмены победили на Чемпионате России Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Киберспортсмены из Томской области успешно выступили на Чемпионате России, который проходил в Уфе. Результаты турнира опубликованы в сообществе «Федерация компьютерного спорта России» во ВКонтакте. Команда Cosmo из Томской области одержала победу в CS:GO. Еще одна томская команда, gigateam 2.0, стала лучшей в категории Dota 2. А томич Виталий Coguar Рощин занял третье место в категории Starcraft 2.

«Мы были очень взволнованы после первой карты. Но мы верили в победу на второй и третьей карте. При этом все старались, все общались, всем респект. Касаемо Чемпионата России, мы верили в то, что мы сможем. И получилось!», - приводят в сообществе слова Амира eightz999 Абдулмеджидова, представителя команды-победителя из Томской области Cosmo.

В борьбе за победу в категории Dota 2 томичи победили команду из Москвы. А в номинации CS:GO команда Томской области обошла соперников из Санкт-Петербурга.