Томские росгвардейцы почли память сослуживцев на их месте гибели

Фото: Росгвардия

В Томске сотрудники Росгвардии почли память сослуживцев на их месте гибели. 21 мая 2011 года старший сержант милиции Михаил Аникин и младший сержант милиции Вячеслав Разводовский погибли при исполнении долга, сообщат пресс-служба вневедомственной охраны.

"21 мая 2011 года старший сержант милиции Михаил Аникин и младший сержант милиции Вячеслав Разводовский патрулировали район, направляясь в поселок Тимирязево. Внезапно им навстречу вылетел автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Уйти от рокового столкновения не представилось возможным, так как скорость иномарки была слишком велика. В результате ДТП оба сотрудника погибли", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в очередную годовщину трагедии росгвардейцы в месте с мамой Михаила Аникина Еленой Ильиничной возложили цветы к мемориальному камню, установленному на месте гибели стражей правопорядка — первом километре трассы Томск —Тимирязевское, и почтили память сослуживцев минутой молчания.