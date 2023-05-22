Около 7 тысяч рублей нужно томичам для выпускного в детском саду

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителям Томска понадобится от 2 до 7 тысяч рублей для того, чтобы провести выпускной своему ребенку в детском саду. Утренники начинаются на этой неделе, сообщает издание "МК в Томске".

По опросу жителей города, журналисты узнали, что цена может варьироваться от 2 до 7 тысяч рублей. Например, томичка Татьяна выпускает своего 7-летнего сына уже 26 мая. На праздник они с мужем сдали чуть менее 2 тысяч рублей. На эти деньги предполагается купить подарки воспитателям и нянечкам, а также украсить помещение, в котором пройдет утренник.

А вот отец 7-летней Сони Андрей, рассказывая журналистам о тратах на выпускной в саду, быстро запутался. Сначала мужчина заявил, что родители сдают по 7 тысяч рублей, которые будут потрачены на подарки воспитателям. Из этой же суммы будет выплачен гонорар фотографу и оператору, которым в малейших деталях предстоит запечатлеть такое важное событие в жизни каждого ребенка, как выпускной в детском саду.