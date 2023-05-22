В Чаинской районной больнице Томской области построят очистные сооружения

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В Томской области для Чаинской районной больницы построят очистные сооружения. Локальные очистные сооружения предназначены для очистки сточных вод, сообщает пресс-служба областной администрации.

"По государственной программе «Развитие здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в этом году в селе Подгорное Чаинского района будут построены канализационные очистные сооружения для районной больницы", - говорится в сообщении.

В администрации Томской области также добавили, что сточные воды будут направляться в накопительную ёмкость и вывозиться в центральную систему водоотведения.

Как уточняется, строительство очистных сооружений планируется завершить к концу года. Строители ведут на объекте подготовительные работы. Подрядчиком выступает ООО «Эколос-Инвестпроектстрой». Стоимость контракта — 19,302 млн рублей.