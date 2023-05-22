Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2023 4:00

В Чаинской районной больнице Томской области построят очистные сооружения

Локальные очистные сооружения предназначены для очистки сточных вод
Ксения Высотина

Фото: Аца КОШТЭ

В Томской области для Чаинской районной больницы построят очистные сооружения. Локальные очистные сооружения предназначены для очистки сточных вод, сообщает пресс-служба областной администрации.

"По государственной программе «Развитие здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в этом году в селе Подгорное Чаинского района будут построены канализационные очистные сооружения для районной больницы", - говорится в сообщении.

В администрации Томской области также добавили, что сточные воды будут направляться в накопительную ёмкость и вывозиться в центральную систему водоотведения.

Как уточняется, строительство очистных сооружений планируется завершить к концу года. Строители ведут на объекте подготовительные работы. Подрядчиком выступает ООО «Эколос-Инвестпроектстрой». Стоимость контракта — 19,302 млн рублей.