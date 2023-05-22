Жителей Томска приглашают отметить День защиты детей 1 июня в Городском саду

Фото: Олег Укладов

В горсаду Томска 1 июня состоится веселый праздник в честь Дня защиты детей (0+). На него приглашают детей, подростков, их родителей, бабушек и дедушек – интересно будет всем!

С 12.00 до 16.00 гостей праздника ждет разнообразная и увлекательная программа с мастер-классами, викториной, конкурсами, призами и пенной вечеринкой. Зрителя увидят научное шоу от «Арены развлечений» и номера с дрессированными животными от клоуна Лепы Сосискина. Задавать тон празднику будут томские музыкальные коллективы и известный радиоведущий Иван Козырев.

генеральный партнер мероприятия - ООО Межениновская птицефабрика, а также другие: Семейный торговый центр «Детский парк», Сеть супермаркетов «Быстроном», Клуб Билингвального Развития «Англомама», ООО «Томское молоко», Детский плавательный центр «Утенок PROдолжение, Компания ПЭТ Сити производство и продажа ПЭТ - тары, преформ, Проект «Тинейджер на миллион» в Томске, Сеть магазинов «Белорусские продукты» ИП Дмитриенко.