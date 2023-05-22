В конце мая в Томской области прогнозируется небольшое понижение температуры

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В Томской области в конце мая погода не сильно изменится, однако в отдельные дни ожидается небольшое понижение температуры. Колебания температуры воздуха будут характерны для последних 9 дней мая в регионе, сообщила начальник отдела метеорологии ТЦГМ Светлана Рюхтина для портала "МК в Томске".

Отмечается, что в городе ночные часы ожидается от + 6, + 8 градусов до 0, + 2 градусов, а днём от + 20, + 22 до + 12, + 14 градусов.

По области ночью прогнозируется от + 3, + 8 градусов до - 3 + 2. Днем от + 18, + 25 до + 9, + 14 градусов.