В Томске дети разбили стекло маршрутного автобуса

Фото: Telegram-канал «Регион-70 Томск»

В Томске дети разбили стекло автобуса, который следовал по маршруту №33, пишут очевидцы в Telegram-канале «Регион-70 Томск». Там же опубликованы фото и видео из автобуса. Он поднимался в гору, когда в окна прилетел камень со стороны домов. Со слов очевидцев, кидали камень дети

«Если бы кто-то стоял сантиметром правее, то пострадал бы не только от стекол, но и от камня. Осколки ранили девушку», - описывает происшествие автор поста.

По его словам, пока другие пассажиры оказывали девушке помощь на улице, водитель посмотрел на стекло, а потом сел в автобус и поехал дальше, в то время как стекло продолжало сыпаться.

На какой улице все случилось, неизвестно. В комментариях томичи возмущены и поступком детей, и поведением водителя.