Выручка резидентов ОЭЗ «Томск» увеличилась в два раза в 2022 году Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Подведены итоги деятельности резидентов особой экономической зоны «Томск», сообщается на сайте администрации области. Их выручка за 2022 год стала вдвое больше, чем была в 2021 году, и составила 8,9 миллиардов рублей.

«На площадках ОЭЗ работают 40 компаний. В 2022 году две новые компании получили статус резидента и две его утратили», - поделились данными в пресс-службе администрации области.

За 2022 год резиденты ОЭЗ «Томск» создали 77 новых рабочих мест. А всего в особой экономической зоне насчитывается более двух тысяч рабочих мест. Еще 30 высокотехнологичных компаний арендуют в ОЭЗ офисные помещения и лаборатории, но их показатели в общем отчете ОЭЗ не учитываются.