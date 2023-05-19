В Томске мужчина ударил незнакомца по голове после словесной перепалки

В Томске мужчина получил по голове от незнакомца. Фото: Ксения Высотина

В Томске 23-летний мужчина попал в больницу после удара в голову от незнакомца, с которым он поссорился на переулке Тихом. Полицейские установили подозреваемого, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию из больницы поступило сообщение о том, что к ним с травмами доставлен 23-летний томич.

Мужчина рассказал, что в дневное время рядом с магазином на переулке Тихом у него произошел словестный конфликт с незнакомцем, в ходе которого он ударил его в область головы.

Полицейским удалось установить подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний житель Томска.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью».