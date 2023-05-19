В Томской области таможенники выявили контрабанду ценных ресурсов на 16 млн рублей

В Томской области пресекли канал незаконного экспорта.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сотрудники томского УФСБ совсестно с Кемеровской таможней пресекли канал незаконной перевозки через границу РФ стратегически важных ресурсов в крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.
«Установлено, что фигурант уголовного дела осуществлял деятельность по незаконному экспорту стратегически важных ресурсов в одну из центральноазиатских стран, используя поддельные документы, содержащие недостоверные сведения», — говорится в сообщении.
Ущерб от этих действий составил более 16 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия на закрепление доказательной базы, а также устанавливаются лица, причастные к преступлению.