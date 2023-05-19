Мошенники дважды за один день пытались обмануть жительницу Томска

Мошенники дважды пытались обмануть жительницу Томска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительницу Томска за один день дважды пытались обмануть телефонные мошенники. Первый раз томичке позвонили днем, спустя несколько часов ей позвонил другой номер.Об этом женщина рассказала «МК в Томске».

Первый раз мошенники позвонили жительнице Томска Марии 18 мая в дневное время.

«Я работала дома, сидела за компьютером, увидела, что мне пытается через мессенджер дозвониться один из известных банков. Это далеко не первый такой звонок, я знала, что именно услышу, тем не менее ответила», — рассказала Мария.

В трубке женщина услышала мужчину, который сообщил, что является менеджером банка и звонит потому, что от ее имени оставлена заявка на смену привязанного к счету номера телефона. Однако томичка знала о такой схеме обмана и не поверила мошеннику.

Через несколько часов Марии позвонили на стационарный телефон.

«У нас в квартире до сих пор есть стационарный телефон, я и муж в основном используем его, чтобы пообщаться с мамами. Моя мама вчера чувствовала себя не очень хорошо, мы несколько раз говорили по телефону. Буквально через несколько минут после нашего разговора, телефон зазвонил, и я услышала в трубке плачущий женский голос, который повторял - мама, мама», — вспоминает женщина.

Женский голос в телефоне пытался убедить Марию, что произошла беда. Мошенница сообщили женщине, что она ее дочь и сейчас находится в больнице. Однако на это заявление томичка ответила, что у нее нет детей. После этого разговор быстро завершился.