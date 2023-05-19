Томичка ответит в суде за покушение на мошенничество и оскорбление представителя власти

Жительницу Томска обвиняют в покушении на мошенничество.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Томске 42-летнюю женщину обвиняют в покушении на мошенничество на сумму более 5 млн рублей и оскорблении представителя власти, сообщает областная прокуратура.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой 42-летней жительницы Томска.
По данным следствия, с июня 2021 года по сентябрь 2022 года томичка имела доверенность, благодаря которой сделала от имени директора коммерческой организации подложные документы о приобретении нового оборудования на сумму более 5 млн рублей на замену поврежденного из-за подтопления нежилого помещения, в котором оно находилось.
Позже эти документы были представлены в суд для взыскания понесенных убытков с собственника помещения.
«Однако реализовать задуманное женщине не удалось, поскольку ее преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Также в ходе обыска в квартире женщина при понятых оскорбила представителя власти.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.