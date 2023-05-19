Житель Томской области незаконно выловил щук и окуней на 26 тысяч рублей

В Кривошеинском районе Томской области полиция заметила на берегу реки Бровка мужчину, который занимался незаконной ловлей рыбы. Мужчина поймал 33 рыбы, ущерб составил более 25 тысяч рублей, сообщили в региональном УМВД.

«В ходе проведения рейдовых мероприятий заметили на берегу реки Бровка мужчину с надувной лодкой. Подъехав к мужчине полицейский обнаружил в лодке рыболовную сеть, а также экземпляры рыб: 7 щук,10 чебаков и 16 окуней», — говорится в сообщении.

Подозреваемым в незаконном рыболовстве стал 36-летний ранее судимый местный житель.

По предварительным данным, подозреваемый при помощи сети и лодки осуществил незаконный вылов рыбы на реке. Материальный ущерб составил около 26 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».