Ярмарка для садоводов и огородников пройдет на томском областном рынке в субботу

Фото: Зырянов Густаво

В Томске в субботу, 20 мая, на областном рынке состоится ярмарка «Все для сада и огорода». Посетители могут приобрести рассаду овощей и цветов, а также дачные инструменты, сообщили в администрации региона.

Ярмарка пройдет с 10 до 16 часов на областном рынке по проспекту Фрунзе, 119/5.

«Свою продукцию привезут более 100 предпринимателей и организаций из Томского, Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Первомайского, Шегарского, Александровского районов, Томска, Северска, соседних сибирских регионов», — говорится в сообщении.

Томские дачники смогут приобрести рассаду овощей и цветов, посадочный материал, а также почвогрунты.

Кроме того, на ярмарке будут представлены саженцы плодово-ягодных, хвойных и декоративных культур и биопрепараты. Также томичи смогут приобрести большое количество удобрений.

Региональное УФСИН привезет дачные и огородные инструменты, а также сувениры.

Традиционно на ярмарке можно будет купить свежие продукты, дикоросы, мед, а также свежую клубнику от томских фермеров. На прилавках с рыбной продукцией, в том числе будут представлены александровские консервы и копченый мраморный сом от северского производителя.