Научное шоу, пенная вечеринка и розыгрыш призов ждут томичей на праздновании Дня защиты детей

В Томске 1 июня отпразднуют День Защиты детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске 1 июня с размахом отметят Международный день защиты детей. На главной сцене Городского сада состоится мероприятие для всей семьи.

Праздник пройдет с 12 до 16 часов в Городском саду.

В программе мероприятия для томичей и гостей города подготовили развлекательную программу, представления, конкурсы и фуд-зону.

В этот день на сцене выступят «Арена развлечений» с научным шоу, клоун Лепа Сосиськин с дрессированными животными, а также детские коллективы Томска. Мероприятие проведет популярный радиоведущий Иван Козырев.

Кроме того, томичей ждут игры, мастер-классы, викторина, пенная вечеринка и розыгрыш призов.

Томские компании могут стать партнерами мероприятия.

На сегодняшний день партнерами мероприятия стали - семейный торговый центр «Детский парк»; сеть супермаркетов «Быстроном»; клуб Билингвального Развития "Англомама", ООО «Томское молоко»; детский плавательный центр «Утенок PROдолжение; компания ПЭТ Сити производство и продажа ПЭТ - тары, преформ; проект «Тинейджер на миллион» в Томске, сеть магазинов "Белорусские продукты" ИП Дмитриенко.

Возрастное ограничение мероприятия 0+.