Почти 50 томских студентов будут получать стипендии Правительства РФ

Студенты техникумов и колледжей Томской области будут получать стипендии Правительства РФ Фото: Павел МАРТИНЧИК

Студенты техникумов и колледжей Томской области будут получать стипендии Правительства РФ, рассказали в правительстве региона. Всего 47 человек были удостоены стипендии, это студенты из Томска, Стрежевого, Северска, а также Парабельского, Молчановского, Александровского и Первомайского районов.

«Правительственными стипендиатами стали студенты-очники, которые учатся на отлично и хорошо, являются победителями или призерами различных олимпиад, конкурсов профмастерства и участвуют в экспериментальной деятельности», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Студенты, которые будут получать стипендии, учатся по направлениям педагогики, сферы услуг, IT, транспорта, промышленности и аграрного сектора.