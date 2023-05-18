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НовостиОбщество18 мая 2023 9:27

Томичи стали чаще ездить на электричках

С начала 2023 года более 80 тысяч томичей ездили на электричках
Александра Тайбатрова
Томичи стали чаще ездить на электричках

Томичи стали чаще ездить на электричках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году томичи стали чаще ездить на электричках, рассказали в администрации региона. За четыре месяца 2023 года по сравнению тем же периодом прошлого года рост составил четыре процента. А всего с начала 2023 года на электричках по Томской области ездили около 83 тысяч пассажиров.

«По данным РЖД, с 1 по 9 мая пригородный железнодорожный транспорт в регионе перевез почти 14 тысяч пассажиров», - рассказали в пресс-службе администрации региона.

Напомним, что с 1 мая по 30 сентября томские льготники могут ездить на электричках бесплатно. С 1 мая электрички перешли на летнее расписание.