Томичи стали чаще ездить на электричках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году томичи стали чаще ездить на электричках, рассказали в администрации региона. За четыре месяца 2023 года по сравнению тем же периодом прошлого года рост составил четыре процента. А всего с начала 2023 года на электричках по Томской области ездили около 83 тысяч пассажиров.

«По данным РЖД, с 1 по 9 мая пригородный железнодорожный транспорт в регионе перевез почти 14 тысяч пассажиров», - рассказали в пресс-службе администрации региона.

Напомним, что с 1 мая по 30 сентября томские льготники могут ездить на электричках бесплатно. С 1 мая электрички перешли на летнее расписание.