У жителей Томской области в 2023 году изъяли более 500 единиц оружия. Фото: управление Росгвардии по Томской области

В Томской области сотрудники Росгвардии с начала 2023 года провели более 4000 проверок условия хранения оружия, сообщается на сайте ведомства. Они выявили более 200 нарушений в обращении с оружием и ведении частной охранной деятельности, изъяли более 500 единиц оружия и двух тысяч патронов, аннулировали более 500 выданных ранее разрешений и лицензий.

«В Томской области зарегистрировано свыше 32 тысяч владельцев гражданского оружия, у которых в пользовании находится более 61 тысячи единиц оружия», - приводит данные пресс-служба управления Росгвардии по Томской области.

Томичи сдают оружие, боеприпасы, взрывные устройства и добровольно, в рамках акции, которую проводит администрация региона. За это они получают вознаграждение, в зависимости от типа оружия или боеприпасов. С начала 2023 года томичи получили в рамках акции более полумиллиона рублей. В то время как за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена административная и уголовная ответственность. Но если человек сдает их добровольно, то он освобождается от ответственности.