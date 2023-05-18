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НовостиОбщество18 мая 2023 8:19

В Томске запустили опытную установку получения жирных спиртов башкирского химзавода

Она запущена на площадке инжинирингового химико-технологического центра
Алёна Мищенко
В Томске запущена установка получения жирных спиртов.

В Томске запущена установка получения жирных спиртов.

В Томске 18 мая в промышленном парке на производственной площадке инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) запустили опытно-демонстрационную установку получения высших жирных спиртов, сообщили в администрации региона.

Высшие жирные спирты используются в косметологии, для производства товаров личной гигиены, а также в промышленной химии.

«Пуск опытно-демонстрационной установки дал старт крупному российскому инвестиционному проекту в отрасли химической промышленности, аналогов которому нет в стране. Проект внесен в перечень приоритетных проектов по производству малотоннажной и среднетоннажной химической продукции», — говорится в сообщении.

Опытная установка получения жирных спиртов позволит исключить технологические риски, а также поможет отработать ключевые параметры технологии и получить образцы продукции.

Инициатором проекта стал производитель и поставщик химической продукции АО «Фарус». Компания строит в Башкортостане первый завод синтеза высших жирных спиртов по собственной технологии.

Масштабирование и пилотирование процесса синтеза высших жирных спиртов по заказу этой компании ведет томский инжиниринговый химико-технологического центр.