Трое мужчин облили бензином и подожгли чужие автомобили в Томске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районе Томска трое мужчин подожгли чужие иномарки и попали в места лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2019 году один из жителей областного центра из-за неприязни к знакомым решил сжечь их автомобили. Он уговорил двоих своих приятелей облить бензином и поджечь «Kia Venga» и «Honda HR-V». В результате пострадала еще одна машина, которая была припаркована рядом. Общая сумма ущерба составила 1 млн рублей.

Троим мужчинам вынесли приговоры в зависимости от роли и степени их участия в совершении преступления.

«Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил организатору преступления наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, исполнители приговорены соответственно к 2 годам 8 месяцам и 4 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - сказано в сообщении.

В законную силу приговор пока не вступил.