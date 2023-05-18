Более 1,3 тысячи ложных вызовов поступило пожарным в Томской области в 2023 году

Томские пожарные получили более тысячи ложных вызовов. Фото: Кирилл Колемасов

В Томской области с начала года в пожарную службу области поступило более тысячи ложных вызовов. Число ложных сообщений составило чуть меньше половины от общего числа выездов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«С начала 2023 года пожарно-спасательные подразделения Томской области выезжали по ложным сообщениям 1344 раза», — говорится в сообщении.

По сигналу «тревога» пожарные выезжали 3870 раз. Число ложных вызовов составило более 40% от общего числа выездов.

В ведомстве напомнили, что за заведомо ложный вызов грозит административная ответственность. Часто в пожарную охрану поступают звонки от детей, в этих случаях к отвественности привлекают родителей.

«Цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. Это, в первую очередь, жизнь и благополучие людей, и в случае реальной опасности они должны получить помощь», — отметили в МЧС.

Жителей Томской области призывают звонить в пожарную службу только в том случае, когда в этом есть необходимость.