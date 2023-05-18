Несколько улиц останутся без холодной воды 22 мая в Октябрьском районе Томска

В Томске 22 мая без холодной воды останутся 12 домов. Фото: Алёна Мищенко

В Томске 22 мая почти на сутки отключат холодную воду в 12 домах в Октябрьском районе. Это связано с плановыми работами на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

«"Томскводоканал" 22 мая проводит плановые ремонтные работы на водопроводных сетях. Будет осуществляться переключение абонентов со старой водопроводной линии на новую, диаметром 800 мм по ул. Беринга», — говорится в сообщении.

Новый водопровод будет проложен для снижения повреждений на сетях водоснабжения в этом районе.

Так, холодную воду отключат с 9:30 22 мая до 7:00 23 мая по адресам:

- улица Беринга, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 6;

- улица Ивана Черных, 103А, 105;

- улица Иркутский тракт, 116/2, 116в, 118, 118/1, 118/3.

Жителям Томска приносит извинения за доставленные неудобства и просят запастись водой.