Фото: администрация Томской области

Многодетную семью из Томска наградили орденом «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Президент России Владимир Путин наградли семью Куренбиных орденом «Родительская слава».

Василий и Гульнара Куренбины воспитывают девять детей, из которых четыре девочки – Галина, Лидия, Анна, Вера и пять мальчиков – Александр, Степан, Василий, Андрей, Алексей.

«Шестеро из них уже школьники, еще трое пока находятся на домашнем воспитании. Дети хорошо учатся, участвуют в конкурсах и олимпиадах, занимаются творчеством, играют на музыкальных инструментах», — говорится в сообщении.

В обладминистрации отметили, что родители уделяют большое внимание гражданскому, патриотическому воспитанию детей и развитию духовных ценностей. Вся семья посещает воскресные службы, ходит в музеи, театры и устраивает походы на природу.