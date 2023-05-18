Женщину спасли при пожаре в двухэтажном доме в Томске

В Томке при пожаре спасли женщину. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Томске произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Кулева. Пожарные спасли женщину со второго этажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сигнал о происшествии поступил дежурному в 16:17. Пожар произошел в двухэтажном двухподъездном жилом доме в квартире на первом этаже.

«В составе звена ГДЗС пожарными по 3-х коленной лестнице спасена 1 женщина со второго этажа», — говорится в сообщении.

В результате пожара в комнате, кухне и коридоре обгорели стены и вещная обстановка по всей площади. Закоптились стены. Частично обгорела наружная стена дома. Общая площадь возгорания составила 25 кв.м.

Огонь был ликвидирован в 17:02. Причина пожара устанавливается.