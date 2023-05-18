Губернатор Томской области Мазур имеет самый высокий индекс доверия среди глав Сибири

Фото: Качановская Наталья/ "АиФ-Томск"

Уровень доверия среди жителей Томской области к губернатору региона Владимиру Мазуру является одним из самых высоких среди всех губернатор СФО. Индекс доверия составил 50%, следует из результатов апрельского исследования Центра интернет-исследований (ЦИИ).

Губернатор Томской области стал единственным рукодителем сибирского региона, где индекс доверия вдвое превышает индекс недоверия — 50% против 24%.

По данным исследования, около 59% жителей Томской области считают, что Владимир Мазур должен оставаться на посту губернатора, и только 19% жителей хотят сменить главу региона.

Напомним, Владимир Мазур стал губернатором Томской области в сентябре 2022 года после победы на выборах, где за него проголосовали 84,94% избирателей. С мая 2022 года Мазур исполнял обязанности главы региона.