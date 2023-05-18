В Северске женщина облила уксусной кислотой знакомую сына из чувства злости

В Томской области женщина облила кислотой знакомую друга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Северске местную жительницу приговорили к 2 годам условно и штрафу за за то, что она плеснула уснусную кислоту в подруг своего сына из-за ненависти к ней, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд установил, что в феврале 2022 года северчанка в подъезде своего дома из чувства злости к знакомой сына, с которой он часто пил, плеснула женщине в глаза уксусной кислотой. Она получила травмы средней степени тяжести.

Северчанку признали виновной по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

ВИновную приговорили к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года. Также в пользу пострадавшей в счет возмещения морального вреда взыскано 300 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.