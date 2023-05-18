Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2023 0:20

Потепление до +14 градусов ожидает жителей Томска 18 мая

Дождя не будет
Алёна Мищенко
В Томске потеплеет до +14 градусов.

В Томске потеплеет до +14 градусов.

Фото: Анна Ковалёва

В четверг, 18 мая, в Томске ожидается переменная облачность и теплая погода до +14 градусов, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске днем существенных осадков не ожидается, ветер будет дуть северный 2-7 м/с., с порывами до 12 м/с. Температуру днем прогнозируют до +12...+14 градусов.

В Томской области в этот день обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северный 2-7 м/с, местами порывам до 12 м/с. Температура днем +7…+12°С, местами +17°С.