Томичам рассказали о симптомах и профилактике варикоза

Варикозом болеют многие люди, как в России, так и в Томской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Варикозом болеют многие люди, как в России, так и в Томской области. Женщины сталкиваются с этой проблемой чаще мужчин, а в зоне риска находятся люди с лишним весом. О симптомах и профилактике варикоза «АиФ-Томск» рассказала врач УЗД лаборатории «Инвитро» Анастасия Жданова.

«Симптомы варикоза – это видимые подкожные вены на ногах, боль или дискомфорт в ногах, тяжесть, быстрая утомляемость, отеки и кожный зуд. Также варикоз может сопровождаться отеком голеней, изменением цвета кожи и трофическими язвами», - объяснила Анастасия Жданова.

А вот специфической профилактики этого заболевания не существует. Тем, у кого вероятность развития варикоза высока, специалист посоветовала носить компрессионный трикотаж и увеличить объем физической активности. Хороший эффект могут дать холодный душ, контроль за весом, отдых с приподнятыми ногами, ношение свободной одежды и т.д.