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НовостиОбщество17 мая 2023 15:11

В питомнике Чаинского района медведь поломал 50 кедров

Александра Тайбатрова
В лесном питомнике косолапы поломал 50 кедров. Фото: департамент лесного хозяйства Томской области

В лесном питомнике косолапы поломал 50 кедров. Фото: департамент лесного хозяйства Томской области

В лесном питомнике Чаинского района Томской области обнаружили незваного гостя, рассказали в департаменте лесного хозяйства Томской области. Накануне туда пробрался медведь и поломал 50 кедров. Его заметил сторож питомника.

«По следам, оставленным рядом с посадками, стало понятно, что под кедрами медведь решил устроить, так называемую, лёжку», - уточнили в департаменте.

Медведи по весне, после выхода из спячки, делают себе лежанки из жухлой травы, кедра, сухих стволов берез. Эти лежанки они потом используют для отдыха. В департаменте лесного хозяйства надеются, что питомник в Чаинском районе косолапому не пришелся по душе, и он сюда больше не вернется.