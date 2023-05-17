В Томске вынесли приговор по делу об обманутых дольщиках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Томска вынес приговор супругам, владельцам строительных компаний, по делу об обманутых дольщиках. Информация опубликована на сайте суда.

Как следует из материалов суда, супруги разработали преступный план вместе. Для этого они использовали фирму, учредителем которой был супруг, а еще создали две фирмы, руководила которыми супруга.

«Для организации строительства осужденные нашли земельный участок, подготовили проектную и сметную документацию, получили разрешение на строительство», - сообщается на сайте Кировского суда Томска.

Супруги размещали объявления о строящемся доме в СМИ, заключали договора долевого строительства. При этом они сообщали дольщикам не соответствующую действительности информацию о сроках строительства, соответствия документации законам РФ и наличия обязательств по страхованию. Дом строили с нарушениями условий договоров и законодательства страны, что повлекло ущерб для дольщиков в особо крупном размере.

Также супруга, являясь директором ООО, заключила договоры для строительства жилого дома в Томском районе с гражданами, которые участвовали в программе по улучшению жилищных условий. Женщина получила от них первоначальные взносы, но на самом деле выполнять условия договора не собиралась.

Подсудимые свою вину в полном объеме не признали. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно, а его жену – к трем годам условного заключения. Приговор в законную силу не вступил.