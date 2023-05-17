Блогера из Томска Карину Нигай проверят на предмет неуплаты налогов Фото: Даниил ОПАРИН

Томского блогера Карину Нигай проверят по поводу возможной неуплаты налогов, сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на Telegram-канал Shot. Проверку инициировали после того, как блогер анонсировала старт нового курса наставничества по жизни мечты. Попасть на него можно минимум за один миллион рублей. А участие по VIP-тарифу стоит полтора миллиона рублей.

Как сообщает Telegram-канал, Карина Нигай прописана в Томске, а в Москве недвижимости у нее нет. Проверить блогера попросили в общественной организации «Ветераны России», заявления направлены в Следственный комитет и Генпрокуратуру.