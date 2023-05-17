В Чаинском районе Томской области закрыли два участках дороги из-за переливов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чаинском районе на двух участках дороги Подгорное – Игнашкино образовались переливы, из-за чего движение здесь закрыто, сообщается на сайте администрации Томской области. Глубина переливов составляет до 70 сантиметров, на участках трассы установили запрещающие проезд знаки.

«Вода прибывает, ведется наблюдение», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Напомним, что ранее переливы появлялись на дорогах других районов Томской области – в Колпашевском, Кривошеинском, Первомайском, Тегульдетском. Закрывали проезд и в Чаинском районе.