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НовостиОбщество17 мая 2023 10:34

В Чаинском районе Томской области закрыли два участках дороги из-за переливов

Движение запрещено на двух участках дороги Подгорное – Игнашкино
Александра Тайбатрова
В Чаинском районе Томской области закрыли два участках дороги из-за переливов

В Чаинском районе Томской области закрыли два участках дороги из-за переливов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чаинском районе на двух участках дороги Подгорное – Игнашкино образовались переливы, из-за чего движение здесь закрыто, сообщается на сайте администрации Томской области. Глубина переливов составляет до 70 сантиметров, на участках трассы установили запрещающие проезд знаки.

«Вода прибывает, ведется наблюдение», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Напомним, что ранее переливы появлялись на дорогах других районов Томской области – в Колпашевском, Кривошеинском, Первомайском, Тегульдетском. Закрывали проезд и в Чаинском районе.